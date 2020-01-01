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وقفة وسط مدينة نابلس احتجاجا على تزايد العنف ضد النساء

الأحد 16 أغسطس 2020 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة وسط مدينة نابلس احتجاجا على تزايد العنف ضد النساء


نابلس /سما/

 نظمت مبادرة "كفى للعنف" التي اطلقها المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني بالتعاون مع اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وقفة في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، اليوم الاحد، احتجاجا على العنف المتزايد بحق المرأة.

وشارك في الوقفة عشرات المتطوعات والمتطوعين الذين رددوا الهتافات ورفعوا اللافتات التي تندد بالعنف ضد المرأة ومن بينها "معا لانهاء العنف ضد النساء" و"لا وطن حر الا بنساء أحرار".

وقالت احدى المشاركات بأن انطلاق مبادرة كفى للعنف وتنظيمها لهذه الوقفة جاء في ظل تزايد العنف ضد النساء بما في ذلك حالات القتل، ولايصال صرخة بصوت النساء المظلومات انه كفى لمثل هذا الظلم.

#العنف #العنف الاسري

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