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وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يجريان مكالمة هاتفية": دشنا خطوط الاتصال

الأحد 16 أغسطس 2020 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يجريان مكالمة هاتفية": دشنا خطوط الاتصال


ابو ظبي/سما/

 أجرى وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يوم الأحد، اتصالا هاتفيا تبادلا فيه التهاني، وأكدا على الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين، "من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية".

وقالت رئيسة دائرة التواصل الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، هند العتيبة، في تغريدة على تويتر، إن الوزير عبد الله بن زايد، ونظيره غابي أشكنازي دشنا "خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".

#الامارات #اسرائيل #عبد الله بن زايد #غابي أشكنازي

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