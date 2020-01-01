سلطة الطاقة: توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل الثلاثاء..

غزة /سما/

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بقطاع غزة، اليوم الأحد، أن محطة كهرباء غزة ستتوقف بكامل قدرتها الإنتاجية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا.



وأفادت سلطة الطاقة في بيان صحفي، أن توقف المحطة جاء بسبب نفاذ الوقود نتيجة إيقاف توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة من طرف الاحتلال الاسرائيلي منذ يوم الأربعاء الماضي من معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت الطاقة أن ذلك التوقف سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين لتصبح نسبة العجز أكثر من 75%.

ونوهت سلطة الطاقة إلى أن توقف محطة كهرباء غزة عن العمل سيؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، محملة الاحتلال كافة الآثار الكارثية المترتبة على ذلك.





