الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (21) على التوالي

رام الله /سما/

يواصل الأسير ماهر الأخرس (50 عاماً) من بلدة سيلة الظهر في جنين إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (21) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال، وفق ما ذكر نادي الأسير اليوم الأحد.

ولفت إلى أن الأسير الأخرس يقبع في زنازين سجن "عوفر"، وقبل عدة أيام ثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال أمر اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور، علماً أن الأسير الأخرس اُعتقل في تاريخ 27 تموز/ يوليو 2020.

ويُشار إلى أن ماهر الأخرس أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لستة أبناء.