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ضبط مشتل مخدرات في يطا

الأحد 16 أغسطس 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط مشتل مخدرات في يطا


الخليل /سما/

 قالت الشرطة اليوم الأحد، إنها ضبطت مشتلًا لزراعة المخدرات بمدينة يطا جنوب الخليل، بمساعدة المخابرات وإسناد الأمن الوطني.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات أكدت وجود مشتل للمخدرات داخل فناء أحد المنازل بمنطقة الكرمل بمدينة يطا، على الفور تم الحصول على محضر تفتيش من النيابة العامة وتحركت قوة من المخابرات وشرطة مكافحة المخدرات وبإسناد من جهاز الأمن الوطني للمكان لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من أشتال.

وأضافت، بأنه وخلال عملية التفتيش عثر على 270 من أشتال الماريجوانا المخدرة، بطول تراوح ما بين 50 – 100 سم كانت مزروعة في فناء المنزل.

#الشرطة #مشتل مخدرات

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