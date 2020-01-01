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عريس يترك عروسه يوم الزفاف والسبب لاقط هوائي

الأحد 16 أغسطس 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريس يترك عروسه يوم الزفاف والسبب لاقط هوائي


وكالات / سما /

حب العمل وإتقانه من الخصال الحميدة، وهناك من خيّر العمل حتى في يوم زفافه، حيث ترك عريس من غينيا حفل زواجه من أجل إرضاء أحد عملائه.

وكان العريس الذي يعيش في غينيا بطريقه لحضور حفل زفافه عندما تلقى مكالمة من عميل عزيز عليه ولم يجد أي سبب، ولا حتى حفل الزفاف، لرفض الطلب.

وقال أحد الحضور في حفل الزفاف إن العريس وهو يعمل في تركيب "الدشات"، ترك عروسه وعائلته وأصدقاءه في مكان زفافه لتركيب لاقط هوائي لأحد العملاء.

وأضاف أحد الحضور أن العريس أتم عمله على أكمل وجه وعاد إلى عروسه لمواصلة الاحتفال.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة تسلق العريس وهو بصدد تركيب "الدش" وقد حصل على الكثير من التعليقات.

#العريس #عروسه #يوم الزفاف

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