أسترالي ينهال باللكمات على سمكة قرش لإنقاذ زوجته من فكيها

وكالات / سما /

لقي رجل أسترالي إشادة بعمله "البطولي" بعدما أنقذ زوجته من هجوم سمكة قرش عبر توجيه لكمات عدة للحيوان لحمله على إبعاد فكيه عن قدمها.

وقالت الشرطة إن الزوجين كانا يمارسان رياضة ركوب الأمواج على شاطئ بالقرب من بورت ماكواري التي تبعد أربع ساعات شمال سيدني صباح السبت عندما عضت سمكة قرش الزوجة مرتين وألحقت أذى بساقها اليمنى.

وأضافت الشرطة في بيان أن "رفيقها اضطر للكم السمكة مرات عدة إلى أن افلتتها".

وعالج مسعفون الزوجة البالغة من العمر 35 عاما على الشاطئ قبل نقلها جواً في وقت لاحق إلى مستشفى كبير لإجراء عملية جراحية.

ووصف شاهد كان يتزلج على المياه في مكان قريب عندما تعرضت السيدة للهجوم، الرجل بأنه "بطل" لأنه تصدى لما بدا أنه سمكة قرش بيضاء ضخمة يصل طولها إلى ثلاثة أمتار.

وقال جيد توهي لصحيفة "ديلي تلغراف" إنه "بدأ يتمدد فوق سمكة القرش وأنقذ حياة زوجته كان مذهلا حقا".

لكن الرجل مارك رابلي قلل من أهمية من جهوده، وقال للصحيفة إنه "فعل ما كان ليفعله أي شخص في تلك اللحظة".

واستراليا واحدة من الدول التي تسجل أكبر عدد من هجمات أسماك القرش في العالم، وقد سجلت خمسة هجمات قاتلة منذ بداية العام.