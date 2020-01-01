"أسبوع العلوم العربي" أكبر حدث افتراضى يبحث تحديات الأمن المائي العربي

وكالات / سما /

تقام اليوم الأحد 11 فاعلية في اليوم الثاني من "أسبوع العلوم العربي" أبرزها ، "نحو الأمن المائي العربي"، و"الطاقة واقتصاد الهديروجين" .

وينظم "أسبوع العلوم العربي" هذا العام بالشراكة مع جامعة دبي، وجمعية "تقدم" للعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي، وشبكة العلوم والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال المنظمون ، في بيان صحفي اليوم ، إن فاعلية الأمن المائي العربي تسلط الضوء على حالة الموارد المائية، والتحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية، وأهمية المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها من خلال التكنولوجيا الحديثة.

وتتضمن الفعاليات اليوم أيضا ندوة بعنوان "ألف باء تطوير اللقاحات"، "وما هو مستقبل العمل"، "وكيف سيقود الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء المستقبل" ، يناقشها علماء وباحثون ومتخصصون ومؤسسات بحثية وعلمية وأكاديمية من جميع أنحاء الوطن العربي.

وكانت فعاليات "أسبوع العلوم العربي" ، أكبر احتفالية افتراضية للعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي ، انطلقت أمس السبت تحت شعار "رؤى مستقبلية".

وتقام فعاليات "أسبوع العلوم العربي" ، التي تستمر حتى 23 آب/اغسطس الجاري ، هذا العام بشكل كامل عبر الإنترنت، لذا سُيتاح للجميع فرصة المشاركة والاستمتاع بمحتوى علمي وتقني من جميع الخبراء والمتخصصين بأسلوب شيق، وبسيط، وتفاعلي.

وقال عيسي بستكي، رئيس جامعة دبي وعضو مجلس أمناء أسبوع العلوم العربي إن دولة الإمارات تعمل على مشروع Ten X والذي يهدف إلى جعل الإمارات أسعد دولة في العالم خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذا لن يتحقق الا بالاعتماد على العلوم والتكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والروبوتات.

وطالب بستكي الدول العربية أن تستغل هذه التقنيات لتحقيق التقدم المستدام وترتقي جميع دول الوطن العربي.

بدورها، أكدت الشيخة سهيلة الصباح، الرئيس الفخري للبرنامج الأممي لتمكين المرأة العربية للعمل في المنظمات الدول??ة وعضو مجلس الأمناء ، أهمية تمكين المرأة في مختلف المجالات والقضايا العلمية والمشاركة بدور فعال في تطوير العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي خاصة أن المرأة تمثل نصف المجتمع وتساعد في نشأة جيل المستقبل.