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فعاليات شعبية في بيت لحم ورام الله رفضا للاتفاق التطبيعي

الأحد 16 أغسطس 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلن الناشط في اللجان الشعبية صلاح الخواجا عن تنفيذ سلسلة من الفعاليات الشعبية هذا الأسبوع بدءا من اليوم الأحد، أمام مخيم الدهيشة في بيت لحم، والأربعاء في ترمسعيا شمال شرق رام الله، احتجاجا ورفضا للاتفاق الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأميركي، مع استمرار الفعاليات الرافضة لما تسمى بـ"صفقة القرن".

واعتبر الخواجا في حديث لصوت فلسطين، اليوم الأحد، أن هذا الاعلان الثلاثي خذلان لشعبنا وللأمة العربية، ومكافأة لترمب ونتنياهو، الأمر الذي شكل استهتارا بالمنظومة الدولية، لافتا إلى أن الأخطر من ذلك هو هذا الاعتراف بالاستيطان، واصفا ما حدث بالمؤامرة على القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير وشعبنا.

وأضاف الخواجا ان مؤتمرا موسعا سيعقد في قرية كيسان في بيت لحم ضد عملية التهجير للمواطنين في القرية والمناطق الأخرى المهددة بالاقتلاع، مشيرا إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ستقدم رؤية واضحة فيما يتعلق بمواجهة التهجير.

#فعاليات #التطبيع #الامارات

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