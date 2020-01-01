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الجهاد الاسلامي :للمقاومة حق الرد على تصاعد العدوان على قطاع غزة

الأحد 16 أغسطس 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي :للمقاومة حق الرد على تصاعد العدوان على قطاع غزة


غزة / سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أن من حق المقاومة أن ترد على العدوان المتصاعد، مشددةً على أن "المقاومة قادرة على لجم العدوان وردع الإرهاب الصهيوني".

ووجهت الحركة في بيان صحفي، التحية لـ "الشباب الثائر الذي يصر على الاستمرار في حراكه الشعبي المقاوم بأدواته المعروفة "إننا نؤكد دعمنا وإسنادنا للشباب الثائر، واستعداد المقاومة لحمايته والرد على أي مساس من الاحتلال بالمشاركين في فعاليات الشباب الثائر التي تعبر عن الغضب الشعبي في وجه الحصار والعدوان".

وأضافت: "العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن أي عدوان يقع على أبناء شعبنا، وأن هذا الإرهاب المتصاعد سيواجه باستمرار المقاومة".

وفي الإشارة إلى استشهاد الشاب عقاب بشير دراوشة بعد أن دهسه مستوطن، أفادت: "حواجز الموت الصهيونية في الضفة ترتسم عندها مشاهد المعاناة الفظيعة التي يتعرض لها أبناء شعبنا" موضحة أن "جريمة دهس الشاب دراوشة لم تكن هي الوحيدة بالأمس؛ فقد تعرض أهلنا في عصيرة الشمالية إلى عدوان أثناء فلاحتهم لأرضهم الزراعية على جبل عيبال".

ولفتت الجهاد الإسلامي النظر: "بالتزامن مع هذه الجرائم شنت طائرات الاحتلال عدداً من الغارات التي استهدفت منشآت ومزارع داخل قطاع غزة في تصعيد جديد للعدوان" مضيفة  "هذا العدوان الذي يجري على وقع التطبيع الرسمي والهرولة نحو إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني".

وأكدت أنه "بات واضحاً أن العدو الصهيوني يستفيد من أجواء التطبيع هذه لتضييق الخناق أكثر على أبناء شعبنا، فقد أعلن الاحتلال إغلاق البحر أمام الصيادين فيما يتواصل إغلاق المعابر التجارية".

#الجهاد #اسرائيل #عدوان

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