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الديمقراطية تدعو لتعزيز الموقف الوطني بتعليق الإعتراف بدولة الإحتلال

الأحد 16 أغسطس 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم الأحد، إلى العمل على تطوير تطبيقات القرار القيادي الفلسطيني في 19/5/2020 بالتحلل من الإتفاقات والمعاهدات مع دولة الإحتلال والولايات المتحدة.

ودعت الجبهة إلى ترجمة، هذا التطوير عبر الإعلان عن تعليق الإعتراف بدولة الإحتلال الإسرائيلي، إلى أن تعترف هي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس، ووقف الإستيطان، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأضافت الجبهة أن مثل هذه الخطوة والتي تشكل تطبيقاً لقرارات المجلسين الوطني (2018) والمركزي (2015+2018) من شأنها أن تعزز وحدة الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة دولة الإحتلال، ومشاريع الإستيطان، والضم، الذي لم يتوقف بل وكما تؤكد الوقائع، يتقدم بخطوات كبرى على طريق إبتلاع الأرض الفلسطينية، وضمها إلى الإحتلال، في عمل يومي في تطبيق خطة شاملة لا يتوقف رئيس حكومة إسرائيل عنتأكيد التمسكويؤكد التمسك بها.

وأضافت الجبهة كما أن تعليق الإعتراف بدولة الإحتلال من شأنه أن يغلق الطريق أمام الآخرين في إنفلاتهم نحو الإنفتاح على دولة الإحتلال، متذرعين بالإعتراف الفلسطيني بإسرائيل تحت شعار بائس: «لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين» لا يترجمونه إلا بما يخدم سياسة التخلي عن واجباتهم القومية والوطنية نحو القضية الوطنية لشعبنا وحقوقه المشروعة في الخلاص من الإحتلال، وقيام دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة بعدوان حزيران 67 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

#الجبهة الديمقراطية

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