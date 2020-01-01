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قرقاش يرد على مسؤول خليجي ببيت من قصيدة "عاج الشقي" لأبي نواس

الأحد 16 أغسطس 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش يرد على مسؤول خليجي ببيت من قصيدة "عاج الشقي" لأبي نواس


وكالات

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، تصريحات مسؤول خليجي سابق حول التطبيع بين الإمارات وإسرائيل ووصفه بـ"مسؤول خلافي ارتبط اسمه بالتآمر".

ورغم أن قرقاش لم يذكر صراحة اسم حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء، ووزير خارجية قطر السابق، إلا أن تغريدة قرقاش تبدو ردا على سلسلة تغريدات، مثلما ذكر لمسؤول سابق تتكون من 12 تغريدة، "استهلها بأنه لا يريد أن يعلق".

واستشهد قرقاش بييت شعري من قصيدة "عاج الشقي على دار يسائلها" لأبي نواس، وكتب في تغريدته: "لَو كانَ لَومُكَ نُصحاً كُنتُ أَقبَلُهُ    لَكِنَّ لَومَكَ مَحمولٌ عَلى الحَسَدِ".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي إن المسؤول الخليجي السابق، "خلافي ارتبط اسمه بالتآمر وهو في تغريداته يبحث عن دور ويتحسر على انهيار مشروعه".

وكتب آل ثاني أمس السبت على صفحته في "تويتر" سلسلة تغريدات تتكون من 12 تغريدة، واستهلها بـ"لا أريد أن أعلق .."، وهو ما أشار إليه قرقاش.

وانتقد وزير الخارجية القطري السابق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وتساءل في تغريادته، قائلا: "فهل أصبحت أبو ظبي عاصمة الخلافة الجديدة حتى يسافر القطريون والمسلمون الآخرون إلى القدس للصلاة في الأقصى عبرها فقط؟! سبحان الله يتصالحون مع إسرائيل ويحاصروننا!".

المصدر: RT + تويتر

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