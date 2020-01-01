لاعب فلسطيني يحقق إنجازا رائعا في إسبانيا

مدريد / سما /

حقق المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حمد, إنجازا رائعا برفقة فريقه بورتغاليتي, عقب صعوده للدرجة الثانية في إسبانيا.

وتفوق بورتغاليتي في المباراة الفاصلة على نظيره سيستاو ريفر (1-0), ليضمن التواجد في دوري الدرجة الثانية الموسم القادم.

ورغم أن حمد "22 عاما", لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط مع بورتغاليتي هذا الموسم, إلا أن هذا الإنجاز مهم جدا في مسيرته الكروية, لضمان الرقي بمستواه أكثر في المواسم القادمة.

يشار إلى أن حمد انضم لصفوف المنتخب الوطني العام الماضي, وبات عنصرا أساسيا في خط الدفاع مع المدرب نور الدين ولي علي.