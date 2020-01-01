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لاعب فلسطيني يحقق إنجازا رائعا في إسبانيا

الأحد 16 أغسطس 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب فلسطيني يحقق إنجازا رائعا في إسبانيا


مدريد / سما /

حقق المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حمد, إنجازا رائعا برفقة فريقه بورتغاليتي, عقب صعوده للدرجة الثانية في إسبانيا.

وتفوق بورتغاليتي في المباراة الفاصلة على نظيره سيستاو ريفر (1-0), ليضمن التواجد في دوري الدرجة الثانية الموسم القادم.

ورغم أن حمد "22 عاما", لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط مع بورتغاليتي هذا الموسم, إلا أن هذا الإنجاز مهم جدا في مسيرته الكروية, لضمان الرقي بمستواه أكثر في المواسم القادمة.

يشار إلى أن حمد انضم لصفوف المنتخب الوطني العام الماضي, وبات عنصرا أساسيا في خط الدفاع مع المدرب نور الدين ولي علي.

#ياسر حمد #بورتغاليتي

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