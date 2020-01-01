خدمات رفح يوافق على إعارة 13 لاعبا

غزة / سما /

كشف تقارير صحافية محلية, عن عدد اللاعبين الذين وافق خدمات رفح على إعارتهم خلال الموسم الكروي القادم 2020-2021.

وأكدت التقارير, أن خدمات رفح قرر إعارة 13 لاعبا لمختلف الأندية في الانتقالات الصيفية الجارية, في مقدمتهم أحمد اللولحي لاتحاد الشجاعية, وشرف حسنين ومحمد أبو عودة لغزة الرياضي, ومحمد الجرمي لبيت حانون الرياضي.

كما سيلعب إبراهيم أبو عمير وماجد بريك مع شباب الزوايدة, ومحمد حسنين مع الأقصى, بخلاف السداسي محمد الأبزل, وأحمد الدباس, وطراد الصباحين, وإبراهيم جربوع, وعبد الله العرجا, وصلاح عرام الذين سيتواجدون مع القادسية.

يشار إلى أن خدمات رفح حصد لقب دوري الدرجة الممتازة في الموسم الأخير برصيد 44 نقطة, بفارق 10 نقاط أمام وصيفه خدمات الشاطئ.