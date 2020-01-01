هذا النادي يخطط للتعاقد مع ليونيل ميسي

وكالات / سما /

يعيش نادي برشلونة الإسباني أيامًا عصيبة بعد خسارته بثمانية أهداف لهدفين أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليودع البطولة ويخرج رسميًا بموسم صفري بلا بطولات، ما جعل كثير من التكهنات تحيط بمستقبل قائد الفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت أن ميسي يدرس الرحيل عن قلعة كامب نو في حال عدم حدوث تغيير جذري ربما يبدأ برحيل رئيس النادي نفسه جوسيب ماريا بارتوميو، وكذلك دون شك المدير الفني كيكي سيتين وعدد من اللاعبين.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، يؤمن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه يملك الأفضلية للتعاقد مع ميسي إذا ما قرر الأرجنتيني الرحيل عن فريقه في إعقاب الموسم الكارثي الذي عاشه البلوجرانا، إذ يبقى السيتيزنز على استعداد لدفع أي ثمن يريده ميسي لإغرائه بالقدوم إلى ملعب الاتحاد واللعب مجددًا تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويمتلك مانشستر سيتي موقفًا ثابتًا فيما يتعلق بالتعاقد مع االنجم الأرجنتيني صاحب الـ 32، وهو أنه سيقف في مقدمة الصف في حال بحث اللاعب عن تحد جديد خارج العملاق الكتلوني.

ويملك ميسي بندًا في عقده يسمح له بالرحيل مجانًا عن الفريق بنهاية كل موسم، إلا أن البند فات موعد تفعليه للموسم الحالي 2019-2020، إذ تنتهي أحقية استخدامه بنهاية شهر مايو. ورغم ذلك، فإن مانشستر سيتي ينتظر فقط إشارة من ميسي ليتحرك من أجل التعاقد معه.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الشرط الجزائي في عقد صاحب الكرات الذهبية الستة والبالغ 635 مليون جنيه إسترليني يجعله بعيد المنال بالنسبة لكل الأندية، لكن برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية ولا يستطيع تمويل إعادة بناء الفريق قد يضطر للتضحية بأغلى وأهم أسلحته من أجل إحداث التغيير المطلوب.