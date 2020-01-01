دي بروين يحدد ما يحتاجه مانشستر سيتي بعد الهزيمة من ليون

وكالات / سما /

أكد الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن السيتيزنز يحتاج إلى التعلم، بعد الهزيمة من ليون الفرنسي.

ليون أقصى نظيره مانشستر سيتي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مساء اليوم السبت.

وقال دي بروين في تصريحات بعد المباراة نقلتها شبكة “بي بي سي” البريطانية: “إنه عام مختلف، الشوط الأول لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد حقًا”.

وأكمل لاعب خط وسط مان سيتي: “عدنا في النتيجة إلى 1-1 وحصلنا على فرصتين، ثم كانت النتيجة 2-1 و3-1، لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني وكان الخصم تحت الضغط”.

وأردف: “كنا نلعب بشكل هجومي أكبر، حتى عند 2-1 إذا سجل ستيرلينج الهدف لأصبحت النتيجة 2-2، جعلوها 3-1 وانتهت المباراة”.

وأتم النجم البلجيكي: “لم يخلق ليون الفرص حقًا ولكننا بحاجة إلى التعلم، أحتاج إلى شيء للتركيز عليه والذهاب إلى المنزل”.