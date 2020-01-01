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كيليان مبابي يسخر من مانشستر سيتي

الأحد 16 أغسطس 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيليان مبابي يسخر من مانشستر سيتي


وكالات / سما /

أثار كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، الكثير من الجدل، عقب خروج مانشستر سيتي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد ليون الفرنسي، بثلاثة أهداف لهدف.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها فريقين فرنسيين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والعجيب في الأمر أن هذا حدث في موسم توقفت فيه بطولة الدوري الفرنسي، عكس باقي الدوريات الأخرى.

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عبارة “دوري الفلاحين”، كما وجه التحية لفريق ليون الذي نجح في إقصاء مانشستر سيتي، رغم أن الجميع توقع مرور النادي الإنجليزي للمربع الذهبي بسهولة.

ويُستخدم مصطلح “دوري الفلاحين” للسخرية من الدوري الفرنسي والدوري الألماني، باعتبارهما دوريان ضعيفان على الصعيد الفني والمهاري والتنافسي، ولذلك كانت الليلة فرصة عظيمة لمبابي للرد على المنتقدين.

ونجح أولمبيك ليون في إقصاء يوفنتوس ثم مانشستر سيتي وبالتالي سيلاقي بايرن ميونخ في نصف النهائي، أما باريس سان جيرمان فقد تأهل على حساب بوروسيا دورتموند ثم أتالانتا، وسيواجه لايبزيج في الدور ما قبل النهائي.

#مانشستر سيتي #كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

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