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كومان مرشح حقيقي لتدريب برشلونة

الأحد 16 أغسطس 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كومان مرشح حقيقي لتدريب برشلونة


وكالات / سما /

بات رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، أبرز المرشحين لتولي مهمة قيادة الجهاز الفني لفريق برشلونة، وذلك بعدما اقترب النادي الكتالوني من إقالة المدرب الحالي كيكي سيتيين.

وتلقى برشلونة هزيمة مذلة، مساء أمس الجمعة، على يد بايرن ميونخ، بثمانية أهداف لهدفين، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليكون البارسا قاب قوسين أو أدنى من طرد كيكي سيتيين.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن رونالد كومان هو المرشح الرئيسي لقيادة برشلونة خلال الموسم القادم، ومن بعده يأتي تشافي هيرنانديز، ثم ماوريسيو بوتشيتينو الذي لا يزال عاطلاً عن العمل منذ إقالته من تدريب توتنهام.

وفي سياق متصل، قالت شبكة “ESPN” العالمية، إن رونالد كومان متواجد حالياً في إقليم كتالونيا، حيث تناول الغداء اليوم في مدينة “الغراف الساحلية” المجاورة لبرشلونة، مع العلم أن ميسي دائماً ما يتناول الغداء هناك رفقة عائلته.

وربما يكون وصول رونالد كومان خلال الصيف الحالي معقداً، بسبب التزامه بتدريب منتخب هولندا في كأس أمم أوروبا 2021، مع العلم أن البارسا لديه إمكانية لكسر الشرط الجزائي الموجود في عقده.

#كومان #برشلونة #دوري أبطال أوروبا

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