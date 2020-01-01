تنمية الخليل وجمعية ثمرة الخير الخيرية ينظمان نشاط للاطفال "فرح ومرح 2"

الخليل / سما /

نظمت مديرية التنمية الاجتماعية في الخليل بالتعاون مع جمعية ثمرة الخير الخيرية ، نشاط للأطفال في بلدة سعير ، ( فرح ومرح 2 )، من سن 6 -10 سنوات مع الاخذ بكافة اجراءات الوقاية والسلامة العامة والتباعد، والذي يأتي لادخال البهجة والسرور في نفوس الاطفال.

ويأتي النشاط لضرورة العمل مع الأطفال المتضررين المباشرين والغير مباشرين للأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا، للتخفيف من الآثار النفسية الاجتماعية ومساعدة الأطفال على إعادة الاندماج والتكيف والتوازن النفسي مع ذاتهم و البيئة المحيطة بهم.

وقال نائب مديرية التنمية بالخليل عرفات العطاونة بأن الاطفال يعتبرون الأكثر حاجة للترفيه والمعالجة في ظل الاوضاع الصعبة ، ما يؤثر سلباً على حياتهم الطبيعية كأطفال.

وشمل النشاط الذي حضره نائب مدير عام مديرية التنمية بالخليل عرفات العطاونة، وعرفات شوامره مسؤول مكتب حلحول الفرعي، ومرشدة الاسرة والطفولة في مديرية تنمية الخليل مريم نصار، وخلود مخلوف من مكتب حلحول الفرعي، ورئيس جمعية ثمرة الخير بسمه عويوي، العديد من الانشطة الترفيهية، والتفريغ النفسي، والرسم، واللعب مع المهرج،وتم تسليم كل طفل هدية رمزية.

وتقدمت مرشدة الاسرة والطفولة في مديرية تنمية الخليل مريم نصار بالشكر لجمعية ثمرة خير على تعاونها الدائم، وتحديدا انجاح هذا النشاط للاطفال الذي كان فسحة من الامل في ظل الاوضاع الصعبة والضغوط النفسية التي يمروا بها، كما شكرت بلدية سعير ممثله بنائب الرئيس فتحي جرادات، ورئيس لجنة زكاة سعير ممثله بجمال فروخ على التنسيق لتنظيم النشاط وحسن الإستقبال.