  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى : أنقذوا حياة شيخ الأسرى " اللواء الشوبكى"

الأحد 16 أغسطس 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الأحد في إطار حملتها لنصرة وإنقاذ حياة الأسرى المرضى المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة أكبر الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال اللواء فؤاد الشوبكى البالغ من العمر ( 81 عام ) ، والمحكوم 20 عاماً ومعتقل منذ عام 2006، والذى يعاني من عدة أمراض وتعرض على مدار عدة سنوات للإهمال الطبي، والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن حياته وصحته، خاصة بعد رفضه عدة مرات الإفراج عنه رغم معرفته بتدهور حالته الصحية."

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولى بالضغط على الاحتلال للافراج عن اللواء الأسير فؤاد الشوبكى وكل المرضى، والسماح بإدخال الطواقم الطبية للاطلاع على حياة الأسرى ، والقيام بالفحوصات المخبرية الدورية لهم، وتحسين كمية ونوعية الطعام المقدم ، وإدخال الألعاب الرياضية لممارسة الأنشطة البدنية، وتسهيل الحصول على الأدوية الأساسية وتوفيرها من إدارة السجون وعبر الأهالى .

#هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

عزام الاحمد يوجه مناشدة لحركة حماس بشأن الاموال القطرية..!

صائب عريقات يرد على تصريحات عمرو موسى: "كفى استخداما لفلسطين"..!

صور.. اصابة 5 مستوطنين جراء اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف..

غزة: وصول أكثر من 40 حالة تسمم إلى مستشفى "الجزائري" بخانيونس

بالفيديو: آفي ديختر بالعربية للإمارات: "بيوتنا - بيوتكم" ويستشهد بالقرآن

في ذكراه الـ15 .. فيديو : روايات لا تنسى للانسحاب الإسرائيلي من غزة

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

وزير حرب الاحتلال يهدد برد قاسي : ان لم تنعم سديروت بالهدوء فلن تنعم به غزة أيضا

تصريحات صادمة لحزب الله.. عون يبدي استعدادا للسلام ويشيد بالامارات مؤكدا انها دولة مستقلة

القناة 12 : تعليمات من غانتس بالعمل على استئناف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

مصادر اسرائيلية: خلافات شديدة داخل الليكود بسبب الاتفاق الامارتي

تهديد بالتصعيد بعد زيارة الوفد المصري.. الاحتلال يقرر اغلاق بحر غزة أمام الصيادين