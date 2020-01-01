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وزير حرب الاحتلال يهدد برد قاسي : ان لم تنعم سديروت بالهدوء فلن تنعم به غزة أيضا

الأحد 16 أغسطس 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير حرب الاحتلال يهدد برد قاسي : ان لم تنعم سديروت بالهدوء فلن تنعم به غزة أيضا


القدس المحتلة / سما /

هدد وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس برد قاسي في حال استمر إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة.

واضاف غانتس خلال اجراء تقييم للوضع الأمني ​​، بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي ، على خلفية التوترات في الجنوب "اذا لم يهدأ الوضع في سديروت فلن يكون هدوء في غزة".

وقصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء السبت، عدة اهداف تتبع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إن طائرات حربية تابعة للجيش هاجمت مؤخرا عددا من أهداف منظمة حماس في قطاع غزة،مشيرا الى أنه  خلال الهجوم تم استهداف مجمع عسكري وبنية تحتية تابعة لحماس.

#غانتس #غزة #البالونات الحارقة #حماس #اسرائيل

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