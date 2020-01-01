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مسؤول اماراتي لمعاريف: لن يتم فتح سفارة في القدس والتخلي عن الضم شرط لتقدم العلاقات

الأحد 16 أغسطس 2020 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اماراتي لمعاريف: لن يتم فتح سفارة في القدس والتخلي عن الضم شرط لتقدم العلاقات


القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون كبار في الإمارات العربية المتحدة انه لن يكون هناك سفارة إماراتية في القدس .

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مسؤول اماراتي قوله في الأسابيع المقبلة ، ستجتمع فرق من البلدين لصياغة علاقات ثنائية بين البلدين ، ستشمل إنشاء سفارتين في أبوظبي وتل أبيب ، لكن في المرحلة الأولى ، سيتم افتتاح قنصليات أو بعثات دبلوماسية منخفضة المستوى".

وبحسب المصادر ، فإن "النية هي إنشاء سفارات في البلدين ، لأنه لا تطبيع متبادل دون وجود اشياء ملموسة على الأرض".

وأضافوا أنه لكي تتقدم العملية بسرعة ، يتعين عليهم البدء في مرحلة من التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات التي ستؤدي إلى تطوير العلاقات الدبلوماسية.

في غضون ذلك قال وزير الخارجية الإماراتي أنور جرجاش لصحيفة La Figaro الفرنسية إن تخلي إسرائيل عن خطط ضم الأراضي في الضفة الغربية شرط ضروري لاتفاق السلام بين البلدين. وأوضح الوزير أن "الضم كان همنا المباشر. كان يمكن أن يقتل عملية السلام. لقد عملت الإمارات العربية المتحدة دائمًا من أجل السلام في الشرق الأوسط ، الذي سيكون أكثر تسامحًا وازدهارًا. "كانت هناك فرصة لتغيير الديناميكيات المهتزة واستغلناها".

وأضاف جريجاش في وقت لاحق في المقابلة: "لم نحدد موعدًا لاستكمال المراحل ، لكننا سنتأكد من أن الاتفاق والتقدم لن يستغرق وقتًا طويلاً. الاتفاق قيد الإعداد لعدة أسابيع. طلب منا الشركاء المساعدة في إنقاذ حل الدولتين. الاتفاق فرصة تاريخية ، لكننا أوضحنا منذ البداية أن وتيرة التطبيع ستتكيف مع الالتزامات والمبادرات الإسرائيلية الجديدة.

وقال الوزير قرقاش: "نحن مقتنعون بأن هذا سيتقدم بشكل جيد بسبب الاختراق الاستراتيجي ونعتقد أن علاقاتنا مع إسرائيل سيكون لها تأثير إيجابي على السلام والاستقرار".

#الامارات #التطبيع #القدس #تل ابيب #اسرائيل

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