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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

الأحد 16 أغسطس 2020 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد


غزة / سما /

جاءت قائمة أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة، اليوم الأحد، على النحو التالي:

الخضروات:

بندورة: 1ك = 1 شيكل

خيار: 1ك = 1 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

خيار بلدي: 7 ك = 10 شيكل

بصل: 7 – 8 ك = 10 شيكل

بطاطا: 5 – 6 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 7 ك = 10 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 5 شيكل

ملوخية: 1ك = 1 – 2 شيكل

لوبيا: 1ك = 4 – 5 شيكل

فلفل: 1ك = 2 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

بنجر : 1ك = 6 شيكل

افوكادو: 1ك = 8 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

رمان حامض: 4ك = 10 شيكل

رمان حلو: 1ك = 3 شيكل

الفواكه:

 مانجا تشيلي: 1ك = 4 – 5 شيكل

مانجا مايا: 1ك = 6 – 7 شيكل

أجاص: 1ك = 4 – 5 شيكل

بلح أصفر: 1ك = 7 – 8 شيكل

سنطروزة: 1ك = 5 شيكل

خوخ أبو فروة: 1ك = 3.5 شيكل

عنب:1ك = 3.5 شيكل

#الخضروات #الفواكه

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