الاحتلال يجرف أراضي ويشق طريقا في الجبل "الوسطاني" بطولكرم

طولكرم / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أراضي زراعية وشقت طريقا في منطقة الجبل "الوسطاني"، في قرية شوفة الواقعة جنوب شرق طولكرم.

وقال الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي في شوفة تحسين حامد ، إن سبع جرافات ضخمة تقوم حاليا بأعمال تجريف في هذه المنطقة، وشق طريق على طول الجبل، التي معظمها مزروعة بأشجار الزيتون واللوز.

وأضاف، ان ملكية الجبل تعود لعائلات قرية شوفة ومسجلة بأسمائهم ضمن الأوراق الثبوتية الرسمية، موضحا أن المنطقة تقع ضمن المخططات التي أقرتها سلطات الاحتلال نهاية العام الماضي للاستيلاء عليها، بحق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية الممتدة ما بين قريتي جبارة وشوفة.