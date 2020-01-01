رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها تصاعد الغضب والرفض العربي والفلسطيني من اتفاق العار التطبيعي الذي أبرمته الامارات مع دولة الاحتلال الاسرائيلي برعاية أميركية.

كما عنونت الصحف أيضًا تأكيد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن العبث بالقدس ومقدساتها لن يمر، والقدس والقرار الوطني المستقل ليسا للبيع، إضافة إلى تسجيل 3 وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":"

لوكسمبورغ: الإمارات باعت فلسطين من أجل مكاسب اقتصادية

أبو ردينة: القدس والقرار الوطني المستقل ليسا للبيع

غضب وطني وعربي متصاعد ومتواصل من خيانة حكام الامارات.. العالول: التطبيع انهيار في الموقف الرسمي العربي.. الأحمد: ترحيب بعض الدول العربية بالاتفاق يطعن الموقف الفلسطيني

لجنة فلسطين النيابية في الأردن: يجب وضع عقوبات على أي دولة عربية تطبع مع الاحتلال

الآلاف يتظاهرون في اسرائيل ضد نتنياهو وحكومته

9 حالات وفاة و1386 إصابة جديدة بـ "كورونا" في إسرائيل

عريقات ينتقد دعوة عمرو موسى لدول عربية للتطبيع مع إسرائيل

ظريف في اتصال هاتفي مع المالكي: إيران ثابتة في دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني

واشنطن معزولة في استراتيجيتها حيال إيران رغم الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي

3 وفيات و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 254 ساعة الأخيرة

إصابة طفلين ومواطنتين في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي على غزة

"الخارجية": تسيير رحلتي إجلاء للملكية الأردنية الى اسطنبول ودبي خلال الشهر الجاري

"الأيام":

تصاعد حملة الإدانة الفلسطينية للتطبيع الإماراتي والتشديد على الوحدة الوطنية لمواجهة المؤامرات

الرئاسة: القدس والقرار الوطني المستقل ليسا للبيع

الآلاف من الاسرائيليين يتظاهرون مجددًا ضد نتنياهو وحكومته

مواطنون خليجيون يتناقلون وسم "التطبيع خيانة"

مصادر حكومية: الكويت ستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل

خبراء: اتفاق التطبيع يفتح الطريق أمام بيع المزيد من الأسلحة الأميركية للإمارات

"كورونا": 3 وفيات و498 إصابة غالبيتها في محافظتي القدس والخليل

مستشار ملك البحرين: المنامة ستعلن رسميا علاقاتها مع إسرائيل نهاية العام

مستوطنون يقتلعون أشجارا في عصيرة الشمالية ويواصلون تسييج مساحات واسعة في الأغوار

الأردن يقرر عزل المناطق التي تتزايد فيها الإصابات

"القدس":

الاحتلال يقصف قطاع غزة مجددًا وإصابات خلال مواجهات عند السياج الفاصل

الردود الفلسطينية الرافضة للإعلان الثلاثي تتواصل

عريقات ينتقد دعوة عمرو موسى دولا عربية أخرى بأن تحذو حذو الامارات

أبو ردينة: القدس والقرار الوطني المستقل ليسا للبيع

4 وفيات بينهم طفل و498 إصابة بكورونا في الضفة

الائتلاف الاهلي: 90 ألف مقدسي يقيمون في منازل غير مرخصة وفق القوانين الاسرائيلية

نتنياهو يخسر أنصارًا من اليمين بعد تأجيل الضم