القناة 12 : تعليمات من غانتس بالعمل على استئناف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

طلب وزير الجيش الاسرائيلي بني غانتس المؤسسة الأمنية العمل على تجديد التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية وذلك بعد تأجيل مخطط نتنياهو لملف ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الاردن، حسب ما ذكرت القناة 12.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أوقفت التنسيق الأمني ​​في مايو الماضي، بعد أن حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو موعدًا نهائيًا لتطبيق السيادة.

واضافت القناة " ان غانتس وجه الجهات المعنية بإعادة النظر في تجديد العلاقات الأمنية والمدنية السلطة الفلسطينية " موضحة ان السلطة الفلسطينية منخرطة في معارضة اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

لذلك، وحسب القناة العبرية تقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه في وقت لاحق فقط سيكون من الممكن التوصل إلى تجديد تدريجي للتنسيق يعزز المصالح الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، خاصة في أيام كورونا ويساعد إسرائيل أيضًا في الحفاظ على الاستقرار الأمني.