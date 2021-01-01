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خشية من فقدان أصوات نصف مليون مستوطن بالضفة

مصادر اسرائيلية: خلافات شديدة داخل الليكود بسبب الاتفاق الامارتي

الأحد 16 أغسطس 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر اسرائيلية: خلافات شديدة داخل الليكود بسبب الاتفاق الامارتي


القدس المحتلة/ سما/
 
كشفت مصادر اسرائيلية لموقع "El Medio Oriente"الاسباني عن ان خلافات شديدة حدثت بين اقطاب حزب الليكود الاسرائيلي الذي يراسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي بتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقالت المصادر للموقع بان بعض اقطاب الليكود باتوا مقتنعين بان الاتفاق وجه ضربة قاصمة لشعبية نتنياهو بين المستوطنين وان اكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة سيصوتون ضد نتنياهو في اي انتخابات قادمة بسبب خذلانه لهم وتخليه عن وعوده بتطبيق السيادة الاسرائيلة .
واوضحت تلك المصادر بان اجتماعات صاخبة بعد اعلان نتنياهو عن تطبيع العلاقات مع الامارات  وتخليه عن تطبيق السيادة على الضفة حيث بات واضحا بان نتنياهو يتخلى عن مبادئ اليمين وانه باع فكرة ارض اسرائيل الكاملة مقابل وعود اماراتية بتطبيع العلاقات في مجال الاعمال والتجارة وتبادل السفراء مستبعدة ان يعود احد في اسرائيل للحديث عن تطبيق السيادة مرة اخرى على الضفة .
وتابعت " ان نتنياهو  واجه معارضة شديدة من اقطاب حزب كحول لفان الذي يراسه بني غانتس والذي يشكل معه الحكومة لفكرة بسط السيادة على اجزاء من الضفة وان الطرفين وبمساعدة امريكية استطاعا الخروج من فكرة الضم نهائيا عبر الاتفاق الاسرائيلي الاماراتي برعاية الرئيس الاميركي ترامب.

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