هآرتس: الليكود سيدعم مقترح تأجيل الميزانية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أنّ حزب الليكود يميل إلى دعم اقتراح تأجيل الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية، وبالتالي منع حل الكنيست الأسبوع المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يزال مهتمًا بالذّهاب إلى الانتخابات، وأن تأجيل قرار المصادقة على الاقتراح يهدف للسماح لليكود بتنظيم اجتماعات لتحسين العلاقات مع الأحزاب الحريديم قبل حل الحكومة.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك وساطة جرت بين الليكود وأزرق- أبيض، من أجل دعم مقترح تأجيل إقرار الميزانية، ولكن من دون أن يتم الاتفاق على صيغة تتعلق بطرحها بعد التأجيل لـ 100 يوم، ما يعني أن الخلافات قد تتجدد.

وتشير الصحيفة، إلى أن نتنياهو لا يفضل الانتخابات في الوقت الحالي خشيةً من أن ينقلب حلفاؤه وأحزاب الحريديم ضده، ومع تأجيل الميزانية قد يجد حلولًا للخلافات معهم خاصةً بشأن ميزانية المدارس الدينية، ما يمكنه لاحقًا من التوجه للانتخابات.