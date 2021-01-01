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اعتقال 11 إسرائيليًا خلال تظاهرة مناهضة لنتنياهو

الأحد 16 أغسطس 2020 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 11 إسرائيليًا خلال تظاهرة مناهضة لنتنياهو


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعد منتصف الليلة الماضية، 11 إسرائيليًا تظاهروا احتجاجًا على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وسياساته الفاشلة خاصةً فيما يتعلق بأزمة كورونا وما تبعها من أزمة اقتصادية، وللمطالبة باستقالته في ظل محاكمته.

وتواصلت التظاهرات ضد نتنياهو للأسبوع الثامن على التوالي، حيث توسعت الاحتجاجات لتشمل غالبية المدن الإسرائيلية، وليس فقط القدس ومحيط منزله.

وتجمع أكثر من 10 آلاف متظاهر في ساحة باريس بالقدس قرب منزل نتنياهو.

واتهم المتظاهرون نتنياهو بأنه يسعى لجر إسرائيل لحرب أهلية من خلال التحريض والعمل على فرض الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، من خلال تصريحاته التي يطلقها بين الفينة والأخرى ضد المحتجين والمعارضين له.

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