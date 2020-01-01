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الجهاد الاسلامي: الشباب الثائر في وجه العدو شرق غزة يُسقطون أوهام التسوية والتطبيع

الأحد 16 أغسطس 2020 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: الشباب الثائر في وجه العدو شرق غزة يُسقطون أوهام التسوية والتطبيع


غزة/سما/

قال الدكتور يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن الشباب الثائر على حدود قطاع غزة، يقفون بصدورهم العارية أمام الأسلاك الشائكة ليسقطوا وهم التطبيع وخرافة السلام المدنس مع العدو الصهيوني.

وأضاف الحساينة في تصريح صحفي: بطريقتهم وعبقريتهم وعنفوانهم، الشباب الفلسطيني الثائر والمتواجد حتى ساعات متأخرة من الليل أمام الأسلاك الشائكة وأمام جنود العدو المدججين بكل أدوات القتل، يسقطون وهم التطبيع وخرافة السلام المدنس مع الكيان الغاصب".

وأوضح أن الثائرين، وبصدورهم العارية وقلوبهم المتقده إيماناً ويقيناً بالنصر وعقولهم المشتعلة بالإيمان والوعى، يضربون المؤامرة ويُؤكدون للعالم المتواطىء بصمته على جرائم العدو وأنظمة التطبيع المخزي والمذل أن الشباب الفلسطيني والعربي والمسلم لا ينسى ولا يغفر لمن تآمر على فلسطين والقدس.

وتابع د. الحساينة بالقول: بوعيهم يُعيدون تصحيح المسار وتوجيه البوصلة نحو العدو المركزي والأبدي للأمة والإنسانية" متوجهًا بالتحية لشباب الوطن وهم يتقدمون الصفوف ويُعيدون تشكيل مرحلة عنوانها "ستبقى فلسطين قضيتنا وأملنا ومحور جهادنا رغم أنف المطبعين".

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