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حماس تحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد في غزة

الأحد 16 أغسطس 2020 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد في غزة


غزة/سما/

حملت حركة حماس الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات التصعيد الأخير.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس ان تعمد استهداف الإحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين شرقي قطاع غزة وإصابة عدد منهم بالرصاص الحي ،تجرؤ على الدم الفلسطيني، وجريمة تضاف إلى سجله الأسود بحق شعبنا، وأهلنا في قطاع غزة المحاصرين.

واضاف في تصريح وصل سما أن ما يقوم به المتظاهرون على السلك الزائل شرقي قطاع غزة هو فعل شعبي مقاوم، وتأكيد على أن شعبنا مصمم على خوض معركة كسر الحصار والعيش بكرامة بكل قوة ،مهما كلف ذلك من ثمن، فشعبنا لديه الحق المشروع في الدفاع عن حقوقه ومقاومة الظلم والحصار بكافة ادوات وأشكال النضال والكفاح طالما لم يتوقف العدوان وينتهي الحصار.

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