صور.. اصابة 5 مستوطنين جراء اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف..

القدس المحتلة /سما/

افادت وسائل اعلام اسرائيلية، بان صفارات الانذار قد دوت في مستوطنة سديروت، جراء اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وذكرت المصادر الاسرائيلية، أن القبة الحديدية اعترضت الصاروخين بنجاح ، مشيرة الى أن اضرار قد لحقت بمنزل في سديروت جراء استهدافه بشكل مباشر.

وبحسب موقع مفزاك درومي، "لا يعرف حتى اللحظة فيما إذا كان أجزاء من صاروخ غزة أو أجزاء من صاروخ القبة الحديدية هي من استهدفت المنزل في سديروت بشكل مباشر".

وقالت القناة السابعة الاسرائيلية، إن نجمة داود الحمراء قدمت العلاج لخمسة إسرائيليين بعد إطلاق الصواريخ على سديروت،

وفيما اشارت مصادر اسرائيلية، الى أن الاصابات الخمسة توزعت كالتالي: إصابة بجراح شظايا، إصابتان هلع، إصابتان أثناء الهروب للملاجئ.

الى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إنه تم رصد اطلاق صاروخين من شمال القطاع تجاه سديروت وتم اعتراضهما من قبل القبة الحديدية.

من جهته، قال موقع كودكود الاسرائيلي إن "الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يكذب من جديد حيث يقول إن القبة الحديدية اعترضت صاروخين بنجاح، غير أن الحقيقة مغايرة كليًا".

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ومساء الاحد، قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم، عدة اهداف تتبع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال، استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي، أرضاً زراعية شرق مخيم البريج بعد وقت قصير من قصفها بصاروخ استطلاع.

وفي مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال نقطة رصد تتبع لقوات الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام في منطقة ملكة شرق مدينة غزة بصاروخين.



وفي شمال قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية للمرة الخامسة موقع عسقلان التابع للمقاومة الفلسطينية غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بسبعة صواريخ من طائرة استطلاع وصارخين من الطيران الحربي، وذلك بعد وقت قصير من استهدافه بصاروخ استطلاع،

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت مرصدا للمقاومة الفلسطينية غرب بيت لاهيا بصاروخين من طائرة استطلاع، كما استهدفت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية بعد وقت قصير ارضا زراعية فارغة غرب البلدة.

في السياق، قالت القناة 13 الاسرائيلية، إن الجيش الاسرائيلي يقصف اهدافا في قطاع غزة، ردا على اطلاق البالونات المفخخة اتجاه مستوطنات الغلاف.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إن طائرات حربية تابعة للجيش هاجمت مؤخرا عددا من أهداف منظمة حماس في قطاع غزة،مشيرا الى أنه خلال الهجوم تم استهداف مجمع عسكري وبنية تحتية تابعة لحماس.

وبحسب المتحدث باسم الجيش، جاء الهجوم ردا على اطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف واضطراب في السياج الحدودي.