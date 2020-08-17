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فيديو.. "مفاجأة" ليون الفرنسي يطرد مانشستر سيتي من دوري الأبطال

الأحد 16 أغسطس 2020 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "مفاجأة" ليون الفرنسي يطرد مانشستر سيتي من دوري الأبطال


وكالات / سما /

تمكن ليون الفرنسي، من الفوز على مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف لهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، بمدينة لشبونة.

وبذلك، يكون ليون قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيُواجه بايرن ميونخ الذي تأهل بدوره إلى المربع الذهبي عقب انتصاره على برشلونة بثمانية أهداف لهدفين، مساء أمس الجمعة.

حاول مانشستر سيتي منذ بداية اللقاء، تسجيل هدف التقدم، حيث شن العديد من الهجمات على مرمى ليون، وكاد بالفعل أن يخطف الهدف الأول بتمريرة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء من رحيم ستيرلينج أبعدها الدفاع في الوقت المناسب.

وتراجع لاعبو ليون للخلف واعتمدوا على الهجمات المرتدة، وكادت واحدة منها أن تعلن عن الهدف الأول بتسديدة قوية من المدافع فيرناندو مارسال، لكن الحارس إيدرسون مورايس أمسك بها.

وفي الدقيقة 24، سجل ليون الهدف الأول بعد كرة طولية نحو إيكامبي المنفرد، ليعود مدافع السيتي لقطعها منه في نفس لحظة خروج إديرسون لمواجهة المهاجم، لكن الكرة عادت إلى ماكسويل كورنييه الذي أرسلها مباشرة للمرمى الخالي.

وكاد أنتوني لوبيز حارس مرمى ليون أن يتسبب في هدف في مرماه بالخطأ، بعدما تصدى لكرة عرضية بشكل خاطئ لتسقط في منتصف المنطقة أمام ثنائي السيتي، لكن الحارس صحح خطأه وتصدى للتسديدة الثانية.

وقبل نهاية الشوط الأول، كشر مانشستر سيتي عن أنيابه، بتسديدة من رودري ولكنها ذهبت لأحضان الحارس، ثم بتمريرة من كيفن دي بروين إلى رحيم ستيرلينج الذي انفرد بالحارس لكنه فشل في هز الشباك.

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