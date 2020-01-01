5 اصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال فعاليات الارباك الليلي على حدود غزة

غزة / سما /

أصيب 5 مواطنين بجراح مختلفة، مساء يوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إنّ جيش الاحتلال أطلق النار تجاه الشبان المشاركين في الإرباك الليلي شرقي موقع ملكة شرق مدينة غزة، مما اسفر عن اصابة 5 مواطنين بجراح مختلفة..

في السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد، إن وحدات "الإرباك الليلي" أعادت نشاطها قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، مشيرةً إلى أنه سمع دوي انفجارات بمناطق غلاف غزة.

وأشار موقع والا الاسرائيلي، الى أن مئات الشبان الفلسطينيين وصلوا الى منطقة الحدود مع قطاع غزة، وجرت هناك تظاهرات تخللها القاء بالونات مفخخة وعبوات متفجرة.

وأفاد موقع (0404) الإسرائيلي، بإنه سُمع دوي انفجارين بالقرب من السياج الحدودي شرق غزة حيث تم إلقاء عبوة متفجرة واحدة على الأقل في المكان من قبل شبان فلسطينيين، لم تقع إصابات ولا أضرار معروفة.



بينما قال موقع "حدشوت يسرائيل": "مجددا يسُمع دوي عدة انفجارات في الغلاف شرق مدينة غزة بعد إلقاء عبوات متفجرة عند السياج الفاصل".



هذا وقال مفزاك درومي: "حوالي 150 شاب من غزة يتظاهرون على بعد 100 متر من السياج في منطقة معبر كارني، بحوزتهم زجاجات حارقة وقابل يدوية وإطارات".



من ناحيته، قال حدشوت بتاخون سدي: "سكان غلاف غزة أفادوا أنهم يسمعون دوي انفجارات كثيرة متتالية قادمة من جهة الحدود مع غزة".

