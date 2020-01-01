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تسجيل حالتي وفاة و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية

السبت 15 أغسطس 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل حالتي وفاة و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية


رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالتي وفاة ، و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن حالتي وفاة سجلت بصفوف جاليتنا في البيرو، ما يرفع حالات الوفاة إلى 217 حالة، إضافة إلى 17 إصابة بالولايات المتحدة ليرتفع عدد الاصابات بصفوف جالياتنا جالياتنا 4446 اصابة، و1741 حالة تعاف.

وأفادت سفارتنا لدى البيرو، بتسجيل أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا، في صفوف الجالية للمواطنين انريكي مخلوف قواس، والمواطن فيكتور ابو سعدى ابو غطاس، فيما سجلت 4 اصابات سابقا وتعافت جميعها.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في نيوجرسي، ليرتفع عدد الاصابات فيها الى 2344 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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