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آلاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس المحتلة

السبت 15 أغسطس 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

تظاهر آلاف المستوطنين الاسرائيليين، مساء اليوم السبت، في مدينة القدس المحتلة، احتجاجًا على سياسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في إدارة أزمة جائحة كورونا.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال: بأن جوال 2000 مستوطن يتظاهرون في الاثناء، في شارع بلفور، ضد نتنياهو وحكومته.

ويندد المستوطنين بـشعارات وهتافات ضد "الفساد الحكومي والأوضاع الاقتصادية المتردية".

وتقف الشرطة الاسرائيلية يد منيعًا أمام المظاهرات الاسرائيلية، إذ تعتقلهم وتفرقهم باستخدام القوة والضرب وإطلاق قنابل الغاز وخارطيم المياه.

يشار إلى أن المستوطنين يتظاهرون منذُ أسابيع، امام مقر نتنياهو في القدس، وسط مطالبات برحيله، وإجراء إصلاحات في إدارة أزمة كورونا، وتعويض خسائرهم جراء اجراءات مكافحة الوباء.

#مظتهرات #نتنياهو #اسرائيل #تهم فساد

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