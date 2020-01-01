  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية: القدس والقرار الوطني المستقل ليسا للبيع..!

السبت 15 أغسطس 2020 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية: القدس والقرار الوطني المستقل ليسا للبيع..!


رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن العبث بالقدس ومقدساتها لن يمر، وكما قال الرئيس محمود عباس، القدس ليست للبيع، فإن القرار الوطني الفلسطيني المستقل كذلك ليس للبيع.

واضاف، أن الموقف الفلسطيني المدعوم من الشعب الفلسطيني ومن كل قواه الوطنية الذي أسقط صفقة القرن، وورشة البحرين، فانه قادر على مواجهة كل التحديات والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية.

واشار أبو ردينة، إلى أنه لا يمكن السكوت على نسف مبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية والاسلامية، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1515، أو التفريط بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها المقدسات.

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة التأكيد، على أن العنوان الصحيح لصنع السلام العادل والشامل هو رام الله والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، والسلام لن يكون بأي ثمن.

#الرئاسة الفلسطينية #نبيل ابو درينة #اسرائيل #صفقة القرن

الأكثر قراءة اليوم

رابط موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في الأردن

صور.. 3 اصابات في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة...

القصة الكاملة لتجنيد سمير الإسكندراني من قبل الموساد وتحذيره لجمال عبد الناصر

عمرو موسى يعلق على الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي !!

بالفيديو: آفي ديختر بالعربية للإمارات: "بيوتنا - بيوتكم" ويستشهد بالقرآن

غزة: وصول أكثر من 40 حالة تسمم إلى مستشفى "الجزائري" بخانيونس

في ذكراه الـ15 .. فيديو : روايات لا تنسى للانسحاب الإسرائيلي من غزة

الأخبار الرئيسية

اصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالتزامن مع بدء فعاليات الارباك الليلي على حدود غزة

عزام الاحمد يوجه مناشدة لحركة حماس بشأن الاموال القطرية..!

الحية يحذر: المنطقة قد تنفجر في أي لحظة.. ويؤكد: الوفد الأمني المصري سيزور قطاع غزة

الوفد الامني المصري يصل غزة يوم غد الاحد...

عريقات

صائب عريقات يرد على تصريحات عمرو موسى: "كفى استخداما لفلسطين"..!