  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: تطلق منصة التسجيل الاكتروني للعالقين في الوطن الراغبين بالسفر للامارات

السبت 15 أغسطس 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تطلق منصة التسجيل الاكتروني للعالقين في الوطن الراغبين بالسفر للامارات


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين فتح باب التسجيل الالكتروني للأحباب العالقين في الوطن الراغبين في السفر إلى الامارات، على رحلة الخطوط الملكية الأردنية بتاريخ 25/08/2020، للالتحاق بأعمالهم وأسرهم.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أنه على كل من يرغب بالسفر على تلك الرحلة الدخول إلى منصة التسجيل الالكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation

وأشارت إلى أن المنصة تفتح للتسجيل ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، وتغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 19/08/2020.

#الخارجية والمغتربين #اجلاء العالقين #الامارات #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

رابط موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في الأردن

صور.. 3 اصابات في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة...

القصة الكاملة لتجنيد سمير الإسكندراني من قبل الموساد وتحذيره لجمال عبد الناصر

عمرو موسى يعلق على الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي !!

بالفيديو: آفي ديختر بالعربية للإمارات: "بيوتنا - بيوتكم" ويستشهد بالقرآن

غزة: وصول أكثر من 40 حالة تسمم إلى مستشفى "الجزائري" بخانيونس

في ذكراه الـ15 .. فيديو : روايات لا تنسى للانسحاب الإسرائيلي من غزة

الأخبار الرئيسية

اصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالتزامن مع بدء فعاليات الارباك الليلي على حدود غزة

عزام الاحمد يوجه مناشدة لحركة حماس بشأن الاموال القطرية..!

الحية يحذر: المنطقة قد تنفجر في أي لحظة.. ويؤكد: الوفد الأمني المصري سيزور قطاع غزة

الوفد الامني المصري يصل غزة يوم غد الاحد...

عريقات

صائب عريقات يرد على تصريحات عمرو موسى: "كفى استخداما لفلسطين"..!