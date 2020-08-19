الخارجية: تطلق منصة التسجيل الاكتروني للعالقين في الوطن الراغبين بالسفر للامارات

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين فتح باب التسجيل الالكتروني للأحباب العالقين في الوطن الراغبين في السفر إلى الامارات، على رحلة الخطوط الملكية الأردنية بتاريخ 25/08/2020، للالتحاق بأعمالهم وأسرهم.



وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أنه على كل من يرغب بالسفر على تلك الرحلة الدخول إلى منصة التسجيل الالكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation



وأشارت إلى أن المنصة تفتح للتسجيل ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، وتغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 19/08/2020.