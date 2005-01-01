عزام الاحمد يوجه مناشدة لحركة حماس بشأن الاموال القطرية..!

رام الله / سما /

ناشد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، حماس أن تكف عن استلام الأموال القطرية عن طريق اسرائيل، موضحا أن الانقسام ليس صناعة فلسطينية إنما صناعة اقليمية اسرائيلية عربية ايرانية دولية أمريكية".

وأضاف الاحمد في تصريحات لفضائية النجاح، أن "حماس لم تلتزم بتعهدها الموافقة على زيارة اللجنة التنفيذية للمنظمة لقطاع غزة"

في سياق منفصل، قال الاحمد، إنه إذا وقعت الإمارات على اتفاق السلام مع إسرائيل فستصبح خصماً للقيادة الفلسطينية هي وكل من يؤيدها من الأنظمة العربية.



وتابع: "سنفضح دول وأفراد ومسؤولين ولن نسمح أن تكون الخيانة وجهة نظر، ونحن في مرحلة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على الأنظمة العربية" وفق قوله



وتابع الأحمد: "السفير الإماراتي هو السفير العربي الوحيد الذي شارك في مؤتمر إعلان صفقة القرن، والعلاقات عمليا قطعت مع الإمارات منذ العام 2011 والإمارات منذ 2005 تسير نحو تطبيع علاقاتها مع الاحتلال".



وأكمل: "لا علاقة لاتفاق الامارات واسرائيل بوقف الضم، والموقف الفلسطيني هو الذي اوقف الضم، ومبادرة السلام العربية تحرم التطبيع قبل انهاء الاحتلال



واستطرد: "لم نسمع أي موقف من أي حكومة عربية غير الأردن، ونطالب أمين الجامعة العربية بأن يلتزم ويعلن سياستها وفق قرارات القمم العربية أو ليستقيل، ومنذ عدة أشهر السعودية لا تنفذ إلتزامتها المالية تجاه فلسطين".

