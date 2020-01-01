  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوفد الامني المصري يصل غزة يوم غد الاحد...

السبت 15 أغسطس 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري يصل غزة يوم غد الاحد...


سما / وكالات/

من المتوقع أن يصل الوفد الامني المصري الى قطاع غزة يوم غد الاحد، للقاء قيادة حماس والفصائل الفلسطينية في ضوء استمرار اطلاق البالونات الحارقة.

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية متطابقة، أن جهاز المخابرات العامة المصري أجرى اتصالات مع قيادة حركة حماس بغزة بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر، أن الاتصالات تركزت على وصول الوفد الأمني للقطاع غداً، مشيرة الى أن الوفد الأمني سيلتقي قيادة حركة حماس ممثلة بقائد الحركة يحيى السنوار ونائبه خليل الحية، وروحي مشتهى، والفصائل الفلسطينية للاطلاع على التطورات الميدانية والسياسية، في ضوء استمرار اطلاق البالونات الحارقة، وتهديد الفصائل بتفعيل الوسائل الخشنة. 

ووفقا للمصادر الصحفية: "سيناقش الوفد سبل التخفيف عن قطاع غزة، وطلبات الفصائل الفلسطينية، الذي سيعود بها إلى "تل أبيب"، لمناقشتها من الجانب الاسرائيلي، الذي طالب المصريين بالعمل على وقف اطلاق البالونات الحارقة ووقف قرار تفعيل الأساليب الخشنة".

ويشهد قطاع غزة توترا أمنيا مع اسرائيل جراء تنصل الاخيرة من تنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن قطاع غزة، حيث شهدت الايام الماضية استمرار لاطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات الغلاف، فيما قام الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات بقصف أهداف في قطاع غزة.

يشار الى أن اخر زيارة للوفد الامني المصري كانت في 10 فبراير من العام الجاري، حيث عقد خلالها لقاءات ثنائية مع قيادة حركة حماس والفصائل لمتابعة تنفيذ تفاهمات التهدئة.




 

#غزة #الوفد الامني المصري #البالونات الحارقة #اسرائيل #قطاع غزة #حماس #الفصائل الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ... ملخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

رابط موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في الأردن

صور.. 3 اصابات في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة...

نصر الله يتوعد الاحتلال بقرب الرد العسكري.. ويقول: حرب تموز أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد!

القصة الكاملة لتجنيد سمير الإسكندراني من قبل الموساد وتحذيره لجمال عبد الناصر

عمرو موسى يعلق على الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي !!

بالفيديو: آفي ديختر بالعربية للإمارات: "بيوتنا - بيوتكم" ويستشهد بالقرآن

الأخبار الرئيسية

عريقات

صائب عريقات يرد على تصريحات عمرو موسى: "كفى استخداما لفلسطين"..!

بعد تسجيل اصابة جديدة.. الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ94 حالة اشتباه بالقطاع

5ح

وزير الصحة الروسي يرد على منتقدي لقاح سبوتنيك V": سننشر كافة بيانات التجارب للعالم قريبا جدا

محلل إسرائيلي يطالب بالرد على البالونات الحارقة بطريقة "عقلانية"..!

j

في ذكراه الـ15 .. فيديو : روايات لا تنسى للانسحاب الإسرائيلي من غزة