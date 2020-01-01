منذ الصباح.. 26 حريقا في غلاف غزة من البالونات الحارقة

القدس المحتلة / سما /

اندلع 26 حريقا، منذ صباح اليوم السبت، في مستوطنات غلاف غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.



وذكرت قناة كان العبرية أن عدة حرائق شبت اليوم في النقب الغربي بسبب البالونات الحارقة.



ومنذ تجدد إطلاق البالونات من قطاع غزة قبل عشرة أيام فقد شب في محيط قطاع غزة 157 حريقا.



وكان الجيش الإسرائيلي قصف أمس بنيران الدبابات والطائرات أهدافا لحركة حماس في القطاع.



وبحسب بيان الجيش، تم استهداف موقع عسكري للقوة البحرية التابعة لحماس وبنى تحتية تحت الأرض ومواقع رصد ومراقبة.



وكان رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي قال أمس إن الجيش عاقد العزم على وضع حد للبالونات، وأنه سيعمل كل ما بمقدوره لتحقيق ذلك. على حد قوله.