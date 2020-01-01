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الاردن: تسجيل 10 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 15 أغسطس 2020 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: تسجيل 10 إصابة جديدة بفيروس كورونا


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 9 حالات محلية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1339.

وقال جابر خلال إيجاز صحفي من مركز الأمن وإدارة الأزمات: "سجلت 9 حالات محلية وحالة قادمة من الخارج".

وتوزعت الإصابات الجديدة على حالة لسائق أردني قادم من حدود العمري، إضافة إلى 4 في لواء الرمثا، و4 حالات في العاصمة عمّان، وحالة لسيدة مخالطة لزوجها في فنادق الحجر.

وارتفع عدد الحالات المحلية المسجلة منذ الجمعة قبل الماضي إلى 75 حالة، بحسب جابر، وفي المقابل لم تسجيل أي حالة شفاء لهذا اليوم.

وقال جابر إن أرقام الإصابات المحلية المسجلة "مقلق" وتتطلب "تطبيق التعليمات لحماية المجتمع والمسؤولية مشتركة علينا جميعا".

وتم إجراء 6600 فحص مخبري لهذا اليوم، ليصبح العدد التراكمي للفحوص منذ بدء الجائحة إلى 686 ألف و351.

#الاردن #فيروس كورونا

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