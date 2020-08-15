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السعودية تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ مطلع أغسطس

السبت 15 أغسطس 2020 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ مطلع أغسطس


الرياض /سما/

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي العدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 31 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 35 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ الأول من أغسطس عندما تم تسجيل 30 وفاة.

وسجلت السلطات الصحية في المملكة خلال اليوم الأخير 1413 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، مقابل 1383 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 297315 بما في ذلك 3369 حالة وفاة و29459 حالة نشطة منها 1766 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 1528 مصابا بكورونا للشفاء في المملكة منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 264487 شخصا.

#السعودية #فيروس كورونا

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