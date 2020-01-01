"المنظمات الأهلية": الاتفاق الاسرائيلي الاماراتي انزلاق خطير نحو تنفيذ "صفقة القرن"

غزة / سما/

أدانت شبكة المنظمات الأهلية، الاتفاق التطبيعي الاسرائيلي الإماراتي برعاية أميركية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات مختلفة.

ورأت الشبكة في بيان لها، اليوم السبت، أن الاتفاق انزلاق خطير نحو تنفيذ "صفقة القرن"، والتفاف واضح على قرارات الإجماع العربي، بما فيها مبادرة السلام العربية.

ورفضت استغلال القضية الفلسطينية، وادعاء تعليق الاحتلال ضم الأراضي الفلسطينية لتبرير الخطوة الإماراتية، والتي من شأنها إضعاف وتشتيت الموقف العربي في مواجهة اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت الشبكة الخطوة الإماراتية هدية لدولة الاحتلال، وانسياقا خطيرا لرسم تحالفات إقليمية جديدة في المنطقة كما تنص على ذلك "صفقة القرن"، وهي مقدمة لتحولات خلال الفترة المقبلة، لن تكون بمجملها في إطار وحدة الموقف العربي، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقالت إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال عدوانه على غزة المحاصرة وتنفيذ الضم التدريجي وفق مخطط الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتي تهدف الى تطهير شعبنا عرقيا، وتصفية حقوقه الوطنية المكفولة في القرارات الدولية وقوة القانون الدولي.

واكدت الشبكة أن الخطوة الإماراتية استمرار للتطبيع العلني والسري مع إسرائيل سواء بالزيارات المتبادلة، واللقاءات التي حصلت، وتوجت بهبوط الطائرة الاماراتية في مطار اللد، بحجة تقديم مساعدات إنسانية لشعبنا، في ظل انتشار فيروس "كورونا"، والتي رفضها لأنها تأتي عبر بوابة التطبيع مع الاحتلال.

وطالبت بموقف عربي موحد وواضح على المستوى الرسمي والشعبي والأهلي، وتفعيل الحراك الشعبي العربي من نشطاء المقاطعة بما فيها دول الخليج لمواجهة هذا الاتفاق واسقاطه.

شددت الشبكة على أنها ستعمل مع كافة منظمات المجتمع المدني العربية، وفي إطار العمل الأهلي الفلسطيني بكل الطرق الممكنة من اجل اعلاء الصوت برفض كل اشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، وتعزيز ثقافة المقاطعة لها وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها.

وشددت الشبكة على ضرورة توحيد صفوف شعبنا الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية ووضع برنامج وطني شامل لمواجهة هذه التحديات، وفي مقدمتها تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، واعادة الاعتبار لنضال شعبنا في مواجهة الاحتلال وعدوانه المستمر.