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لص بقبضة الشرطة في رفح

السبت 15 أغسطس 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لص بقبضة الشرطة في رفح


غزة /سما/

تمكنت المباحث العامة-قسم التحري المركزي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، من إلقاء القبض على لص قام بسرقة مبلغ من المال وهاتف من داخل مركبة "باص تجاري" تابعة لأحد المواطنين بالمحافظة.

وقال رئيس قسم التحري المركزي في محافظة رفح إبراهيم زعرب، في بيان صحفي، اليوم السبت: "إن معلومة وردت إلى قسم التحري تفيد بقيام المدعو "م.ص" بسرقة مبالغ مالية عبارة عن "2500"شيكل و"200" دولار و"100"دينار وهاتف من نوع "A70" من داخل باص تجاري يعود للمواطن "م.أ" في منطقة السنية بخانيونس.

وأكد زعرب أنه تم استدعاء المدعو "م.ص" حسب الأصول القانونية وبالتحقيق الأولي معه أقر بالواقعة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه تم ضبط الهاتف المسروق ومبلغ "200" شيكل من المسروقات.

ولفت إلى أنه قد تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

#غزة #لص #محافظة رفح

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