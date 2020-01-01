تحالف اليمن: اعتراض وتدمير طائرات "مفخخة" بدون طيار

الرياض /سما/ (د ب أ)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اليوم السبت اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار، "المفخخة"، بالداخل اليمني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني" .

وكانت قوات تحالف اعترضت أمس الأول الخميس طائرة "مفخخة" بدون طيار، وصاروخين باليستيين، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.