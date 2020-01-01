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داخلية غزة تُصدر إعلاناً مهماً بخصوص تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح

السبت 15 أغسطس 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تُصدر إعلاناً مهماً بخصوص تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح


غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، للمواطنين العائدين عبر (معبر رفح) خلال الأيام الثلاثة الماضية (11/13 أغسطس) أو وكلائهم، بأنه سيتم الاتصال هاتفياً بالوكلاء؛ لتسليمهم الأمتعة والحقائب، التي تم حجزها في المعبر لأغراض التعقيم وإجراءات الوقاية، وذلك بدءاً من الاثنين المقبل 17 آب/ أغسطس 2020، على النحو التالي:

- الاثنين 17 آب/ أغسطس: تسليم أمتعة القادمين يوم الثلاثاء 11 آب/ أغسطس.

- الثلاثاء 18 آب/ أغسطس: تسليم أمتعة القادمين يوم الأربعاء 12 آب/ أغسطس.

- الأربعاء 19 آب/ أغسطس: تسليم أمتعة للقادمين يوم الخميس 13 آب/ أغسطس.

- الخميس: 20 آب/ أغسطس: تسليم أمتعة المتأخرين من الأيام السابقة.
 
مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:

1) إحضار بطاقة الهوية للمستلم.

2) ارتداء الكمامة والقفازات قبل الدخول لحرم المعبر.

3) التزام التباعد وعدم التجمهر.

4) عدم التوجه إلى المعبر إلا بعد تلقي اتصال؛ منعاً للازدحام والتجمهر.

5) لن يسمح بدخول المعبر إلا لمن يتبع الشروط المذكورة أعلاه، حفاظاً على السلامة العامة.

#غزة #الهيئة العامة للمعابر والحدود #داخلية غزة #معبر رفح #الأمتعة والحقائب

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