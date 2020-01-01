صيدم: الاتفاق الثلاثي مهزلة تاريخية دبلوماسية تستهدف القضية الفلسطينية

رام الله /سما/

وصف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم الاتفاق الثلاثي الامريكي – الاماراتي- الاسرائيلي بمهزلة تاريخية دبلوماسية تستهدف القضية الفلسطينية في وقت يحتاج فيه شعبنا وقيادته لحالة انقاذ عربية وليس هدية لنتنياهو وترمب.

وقال صيدم في حديث لاذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، إنه يتوجب علينا الآن توسيع دائرة الرفض عربيا في ظل تغيرات المنطقة وعربدة ترمب سياسيا ورحيل بعض الزعماء المؤازرين لقضيتنا الفلسطينية مثل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ووجه رسالة الى أبو ظبي مفادها بأن المال لا يحقق سلاما والخروج عن إرادة شعبنا لا يوفر الأمن، وفلسطين براء منهم جميعا، داعيا الامارات إلى أن لا تجعل قضيتنا ورقة توت لتغطية عوراتها.