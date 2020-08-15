مفتي سلطنة عُمان: "لا مساومة على المسجد الأقصى"

مسقط /سما/

صرّح المفتي العام لسُلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، اليوم السبت، من خلال تغريدة كتبها في حسابه على "تويتر" إنه "لا يمكن المساومة على المسجد الأقصى بأي حال".

واعتبر الخليلي أن "تحرير المسجد الأقصى، وجميع الأرض من حوله من أي احتلال، واجب مقدس على جميع الأمة". وقال أيضا إنه "ديْن يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف فليس لهم المساومة عليه بحال".

وأشار الخليلي إلى أن "عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتِ اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب". ويشار إلى أن الخارجية العمانية أعلنت الجمعة تأييد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الذي جرى برعاية أميركية.