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اغلاق مدينة قلقيلية بحواجز عسكرية مشددة

السبت 15 أغسطس 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغلاق مدينة قلقيلية بحواجز عسكرية مشددة


قلقيلية /سما/

 اغلق جيش الاحتلال مدينة قلقيلية اليوم السبت بحواجز عسكرية مشددة على المدخل الشرقي وهو المدخل الرئيس للمدينة واغلاق مدخل النفق الجنوبي الذي يصل المدينة ببلدة حبله والقرى الجنوبية .

وأفاد شهود عيان :" تزامن اغلاق المدينة من المنطقة الجنوبية والشرقية لمنع الحركة ذهابا وإيابا ، واستوقف الجنود المركبات ومنعوا حركة التنقل بحجة التفتيش والتدقيق ، وأدى هذا الاغلاق إلى شل الحركة التجارية في المدينة ، ومنع المتسوقين من مدن الداخل الفلسطيني الدخول للمدينة والتسوق منها .

تجار المدينة اعتبروا هذه الحواجز العسكرية اجراء احتلالي بهدف منع المتسوقين من خارج المدينة الدخول اليها، وزيادة في نكبة المدينة المحاصرة بالجدار والطرق الالتفافية .

#قلقيلية #حواجز عسكرية

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