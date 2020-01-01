اغلاق مدينة قلقيلية بحواجز عسكرية مشددة

قلقيلية /سما/

اغلق جيش الاحتلال مدينة قلقيلية اليوم السبت بحواجز عسكرية مشددة على المدخل الشرقي وهو المدخل الرئيس للمدينة واغلاق مدخل النفق الجنوبي الذي يصل المدينة ببلدة حبله والقرى الجنوبية .

وأفاد شهود عيان :" تزامن اغلاق المدينة من المنطقة الجنوبية والشرقية لمنع الحركة ذهابا وإيابا ، واستوقف الجنود المركبات ومنعوا حركة التنقل بحجة التفتيش والتدقيق ، وأدى هذا الاغلاق إلى شل الحركة التجارية في المدينة ، ومنع المتسوقين من مدن الداخل الفلسطيني الدخول للمدينة والتسوق منها .

تجار المدينة اعتبروا هذه الحواجز العسكرية اجراء احتلالي بهدف منع المتسوقين من خارج المدينة الدخول اليها، وزيادة في نكبة المدينة المحاصرة بالجدار والطرق الالتفافية .